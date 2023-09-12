Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt RS Yetkilileriyle Görüşmeyi İptal Etti

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) yetkilileriyle yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Schmidt'in RS ziyaretinin iptal edilmesi yeni bir gerginliğe sebep oldu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) yetkilileriyle bugün yapılması planlanan görüşmeyi iptal ederek, "planlanmış bir tiyatro gösterisine" bilinçli olarak katılmama kararı aldığını söyledi.

Son dönemde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen Schmidt ile RS Başkanı Milorad Dodik, bugün yeni bir gerginlikle gündeme geldi.

Schmidt'in bugün yapılması planlanan RS ziyaretinin son anda iptal edilmesine ilişkin açıklama yayımlayan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), "Yüksek Temsilci, bugün bilinçli olarak, planlamış bir tiyatro gösterisine katılmama kararı aldı. Yüksek Temsilci, Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde Bosna Hersek'teki görevini yürütmektedir. İlgili yetkililerle görüşen Yüksek Temsilci, toplantının yakın zamanda yapılacağını da duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Temsilci Schmidt'in yasal bir temsilci olmadığını savunan ve RS'ye gelmesi durumunda kurum binalarına girişine izin verilmeyeceğini söyleyen Dodik de iptal kararının ardından yaptığı açıklamada, "Schmidt, RS'de hoş karşılanmadığını anladı ve gelmedi." ifadelerini kullandı.

Schmidt'i ve kararlarını tanımadıklarını anımsatan Dodik, "(Schmidt) RS'deki hiçbir kuruma giriş yapamaz. Kiminle görüşmek isterse istesin bu mümkün değil. Bence bunu oldukça iyi anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Schmidt ile bugün RS Başkanlık binasında görüşmesi planlanan RS Başkan Yardımcısı Camil Durakovic ise iptal kararını "öngörülemeyen sonuçları olan bir hareket" olarak değerlendirdi.

Yüksek Temsilci'nin RS'deki görüşmesini iptal kararı, bazı Boşnak siyasiler tarafından tepkiyle karşılanırken, Schmidt'in, Bosna Hersek halkına karşı olumsuz bir tavır sergilediği belirtildi.

Bu arada, RS Ulusal Meclisi (NSRS), geçen aylarda Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı. Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Bosna Hersek Mahkemesi de dün yaptığı açıklamada, Dodik hakkında, OHR kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini bildirmişti.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.