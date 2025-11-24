Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı Seçiminde Sinisa Karan Kazandı

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanlığı seçimini ilk sonuçlara göre ayrılıkçı çıkışlarıyla bilinen eski Başkan Milorad Dodik tarafından desteklenen aday Sinisa Karan kazandı.

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, ülkede Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde Pazar günü gerçekleştirilen erken entite başkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını yayımladı.

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oyların yüzde 92,79'unun sayılmasıyla birlikte yayımlanan ilk sonuçlara göre Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) tarafından desteklenen aday Sinisa Karan yüzde 50,89, muhalefetin desteklediği Branko Blanusa ise yüzde 47,8 oranında oy aldı.

SNSD zafer ilan etti

İlk sonuçların belli olmasıyla birlikte SNSD yönetimi, seçimde Karan'ın zaferini ilan etti.

Karan, SNSD parti merkezindeki zafer konuşmasında kendisi için oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmasında önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu vurgulayan Karan, seçmenlerin ortaya koyduğu tercihin Sırp halkının Bosna Hersek'te son dönemde yaşananlara cevabı olduğunu savundu.

Halihazırda Sırp Cumhuriyeti entite hükümetinde Bilim, Teknolojik Gelişim ve Yüksek Öğretim Bakanı olarak görev yapan Karan, "Sırp halkı ve Sırp Cumhuriyeti, her şeyi kaldırabilir ama yabancılar tarafından aşağılanmayı asla kabul etmez. Sırp halkı, kararlı bir yanıt vermiştir" şeklinde konuştu.

"Şimdi karşılarında iki Dodik var"

Ayrılıkçı adımları ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermemesi nedeniyle görevden alınan eski Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise buradaki konuşmasında, "Adil olmayan bir süreçle Dodik'i görevden almak istediler ama bakın, şimdi karşılarında iki Dodik var" şeklinde konuştu.

Blanusa: "İhlaller olmasaydı ben kazandırdım"

Sırp Demokratik Partisi (SDS) tarafından desteklenen ve ilk sonuçlara göre Karan'ın yaklaşık 12 bin oy gerisinde kalan muhalif aday Branko Blanusa ise seçim sürecinde kaydedilen ihlallere dikkat çekerek, "İhlaller olmasaydı ben kazanırdım" şeklinde konuştu.

SDS yönetimi ise seçim sürecinde özellikle üç şehirde oyların çalındığını ileri sürerek Doboj, Laktasi ve Zvornik'te seçimlerin yenilenmesini talep edeceklerini açıkladı.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp lider Milorad Dodik, 1992-95 arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasını gözetmek üzere olağanüstü yetkilerle donatılan Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından bir yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı.

Aleyhindeki hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, kararın Temyiz Mahkemesi tarafından da onanmasının ardından Bosna Hersek Merkez Seçim Komiyonu'nun ağustos ayında aldığı kararla görevden alınmıştı.

Dodik'in görevden alınmasının ardından RS Başkanlığı için 23 Kasım'da erken seçim yapılacağı duyurulmuş ve RS Halk Meclisi (NSRS), Dodik'in yerine geçici başkan olarak Ana Trisic-Babic'i atamıştı. - SARAYBOSNA