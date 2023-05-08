Bosna Hersek'te kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türk seçmenlerin Bosna Hersek'te kullandıkları oylar Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türk seçmenlerin Bosna Hersek'te kullandıkları oylar Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenlerin kullandıkları oylar, Türkiye'ye gönderildi. AK Parti Saraybosna Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Vedat Ataş, Bosna Hersek'ten toplam bin 473 oyun Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı.

Türk seçmenler, Bosna Hersek'te 5-7 Mayıs tarihleri arasında başkent Saraybosna'nın yanı sıra Banja Luka ve Mostar şehirlerinde ilk kez kurulan sandıklarda oylarını kullanmıştı. Oyların büyük bir bölümü Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde kullanılırken, bu temsilcilikte ilk gün 448, ikinci gün 427 ve üçüncü gün 336 oy kullanıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'te oy verme işlemi, Batı Balkanlar'daki komşu ülkelerle birlikte dün akşam TSİ 22.00'de sona ermişti. - SARAYBOSNA