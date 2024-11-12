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Bosna-Hersek Savunma Bakanı Türkiye'de Resmi Görüşmelerde Bulundu

Bosna-Hersek Savunma Bakanı Türkiye'de Resmi Görüşmelerde Bulundu
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Haberler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile resmi bir törenle karşılandı. İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüştü.

Bakan Güler, Bosna-Hersekli mevkidaşı Helez'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, Türk ve Bosna Hersek heyetleri yer aldı. Helez'in, onur kıtasını selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Helez, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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