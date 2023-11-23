Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Gazze'den tahliye edilen vatandaşlarla buluştu

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'den tahliye edilen ve hafta başında ülkeye gelen vatandaşlarla buluştu.

Mostar yakınlarındaki Salakovac kampına yerleştirilen Bosna Hersek vatandaşları ve yakınlarının da aralarında bulunduğu grubu ziyaret eden Hurtic, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 37 kişilik gruptan 8 kişinin kendi istekleriyle başka yere geçtiğini ve 29 kişinin de hazırladıkları yerde kaldığını söyledi.

Hurtic, kampta kalanlar için odalar hazırlandığını dile getirerek, "Bizim sorumluluğumuz onlara yatak, sıcak bir oda, yiyecek, su, ilaç ve doktor sağlamak. Onlar burada kalabilirler veya ülke içinde başka bir yere de geçebilirler ancak burada oldukları sürece her türlü kolaylığı onlara sağlayacağız." dedi.

Kampta bulunan okul çağındaki çocukların eğitimlerine devam etmelerini de sağlayacaklarını aktaran Bakan Hurtic, "Kimlik kartlarını çıkartmaları için bir süreç var. Bakanlığın bazı fonları var ve onlara yardım edeceğiz." diye konuştu.

Gazze'den gelen Samir El-Barawy, Filistin'deki durumun kendileri için çok zor olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'e teşekkür eden El-Barawy, "Filistin'de ne olduğunu biliyorsunuz, orada soykırım var. Gazze, ikiye bölünmüş durumda ve sokaklarda ölen insanlar var." dedi.

Ahmed Shahin ise Gazze'den tahliyelerine yardımcı olan herkese teşekkür ederek, kendilerini huzurlu hissettikleri bir yere geldiklerini ifade etti.

Bosna Hersek'te sıcak bir şekilde karşılandıklarını kaydeden Shahin, psikolojik desteğe ihtiyaçları bulunduğunu da söyledi.