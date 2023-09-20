Bosna Hersek Devlet Başkanı BM'de konuştu: Batı Balkanlar'da barış için desteklenmeli

Bosna Hersek Devlet Başkanı Zeljko Komsic, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'da barış için Bosna Hersek'in desteklenmesi gerektiğini söyledi. Komsic, komşu ülkeler Hırvatistan ve Sırbistan'ı Bosna Hersek'i bölmekle suçladı ve uluslararası toplumun desteğini talep etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'da barış için Bosna Hersek'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasının başında BM'nin 2030 gündemi çerçevesinde belirlediği hedeflere değinen Komsic, gündemi savaşlar ve jeopolitik menfaatlerin işgal ettiği bir dünyada bu hedeflere ulaşılmasının zor olacağına dikkat çekti. BM'nin 2030 gündeminde sadece göç yönetimine ve göçmen haklarına odaklanıldığında dikkat çeken Komsic, Bosna Hersek gibi genç ve eğitimli nüfusunu göç nedeniyle kaybeden ülkelerin problemlerinin gözden kaçırıldığına dikkat çekti. Komsic, "Günümüzde göç yönetimi öyle bir duruma geldi ki, güçlü ve büyük ülkeler, kendi menfaatleri doğrultusunda göçmenler arasından belirli bir seçim yöntemi uyguluyor ve bir şekilde bunlar arasından doktorlar, mühendisler, bilim insanları ve diğer yüksek kalifiye düzeyinden insanları yani en eğitimli ve en iyilerini seçerek bunları bilgi ve yeteneklerinin kullanılacağı büyük ülkelere yönlendiriyor" dedi.

Bu şekilde göçmenlerin büyük ve gelişmiş ülkeleri daha ileriye taşırken, göçmenlerin gittiği küçük ülkelerin potansiyel ve kapasitesini zayıflattığına dikkat çeken Komsic, "Büyük ülkeler ve onlara ait büyük sistemler, kendi ihtiyaçları ve hedeflerine uygun şekilde en kaliteli profilden göçmenleri seçerken, göçmenlerin gittiği küçük ülkelerde sistematik bir zayıflama ortaya çıkıyor" dedi.

Hırvatistan ve Sırbistan'a suçlama

Konuşmasında Bosna Hersek'in komşuları Hırvatistan ve Sırbistan'ı etnik Sırp ve Hırvatlar üzerinden Bosna Hersek'e yön vermeye çalışmakla suçlayan Komsic, Sırbistan ve Hırvatistan'ın buradaki amacının Bosna Hersek'teki etnik Sırp ve Hırvatlara yardımcı olmak değil, Bosna Hersek'i bölmek ve devletin altını oymak olduğunu söyledi. Komsic, "İki komşumuz, Bosna Hersek'teki etnik toplumlar vasıtasıyla her türlü hakka sahip olduklarını savunuyor ve Bosna Hersek'e saldırmalarının üzerinden 27 sene geçtikten sonra, bu şekilde ülkemizin egemenliğine darbe indiriyor ve demokratik gelişimine engel oluyor" dedi.

"Komşularımız, kendi aralarında çatışmaya sürüklenmeden Bosna Hersek'i paylaşmayı başaramıyor"

Sırbistan ve Hırvatistan'ın Bosna Hersek'i bölme gayretlerine uluslararası toplumun belirli üyelerinin de yardımcı olduğunu ifade eden Komsic, Batı Balkanlar'da uluslararası tanınırlığı olan sınırları değiştirmeye yönelik çeşitli fikir ve planların demokratik ve liberal olarak bilinen bazı ülkeler tarafından da desteklendiğine dikkat çekti. Komsic, "Komşularımız, kendi aralarında çatışmaya sürüklenmeden Bosna Hersek'i paylaşmayı başaramıyor. Biz her halükarda bin yıllık devletimizin bölünmesine ve yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun ve kim bu konuda ne düşünüyor olursa olsun. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler, eğer Batı Balkanlar'da barışı muhafaza etmek istiyorsa, Bosna Hersek ve kurumlarına destek vermek zorunda" dedi.

Komsic, "Birleşmiş Milletler, Batı Balkanlar'da barışı muhafaza etmek istiyorsa, demokratik ve medeni normları ihlal etmemiş, soykırım işlememiş, suç ittifaklarının bir parçası olmamış, etnik aidiyetleri nedeniyle insan yaşamlarına son vermemiş, başkalarının mukaddesatı olan ibadethane ve kutsal mekanları tahrip etmemiş ve intikam ve rövanşizmi desteklememiş olanları desteklemek zorunda" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç'e Putin benzetmesi

Konuşmasında Bosna Hersek'teki siyasi sistemin çatışma oluşturacak şekilde tasarlandığını kaydeden Komsic, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Bosna Hersek'teki seçim sisteminin etnik ayrımcılık içerdiğine hükmeden kararına da dikkat çekti. AİHM'nin vatandaşların eşitliği ve demokratik prensipleri temel alan bu kararının Bosna Hersek'in komşusu Hırvatistan tarafından kınandığına dikkat çeken Komsic, Hırvatistan hükümeti ve Başbakan Plenkovic'in bu konuda medeni olmayan bir tavır takındıklarını söyledi.

Komsic, "Komşu ülkenin Başbakanının uluslararası mahkeme kararlarına saygı göstermiyor oluşu, Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda uluslararası hukuka karşı takındığı tavrı hatırlatıyor. Lakin bu sadece Birleşmiş Milletler'in uluslararası standartları açısından olumsuz bir tavrı değil, aynı zamanda komşusu tarafından Bosna Hersek aleyhinde yürütülmekte olan bir politikayı temsil ediyor" dedi. - NEW YORK