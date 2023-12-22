Borsa İstanbul 150'nci yıl Gong Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik, Varlık Fonu'na...
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Borsa İstanbul 150'nci yıl Gong Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik, Varlık Fonu'na dahil ettik, yapısal dönüşüm sürecini tamamlamış olduk" dedi.
Borsa İstanbul 150'nci yıl Gong Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik, Varlık Fonu'na dahil ettik, yapısal dönüşüm sürecini tamamlamış olduk" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika