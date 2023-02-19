Borrell: 'Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmalı ve hızlandırmalıyız'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmalı ve hızlandırmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, " Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmalı ve hızlandırmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu yıl 59.'su düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Konferansın ana gündem maddesi olan Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 1. yıl dönümüne yaklaşıldığı bu günlerde Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırması gerektiğini söyleyen Borrell, "Çok daha fazlasının çok daha hızlı şekilde yapılması gerekiyor. Hala yapılması gereken birçok şey var. Askeri desteğimizi artırmalı ve hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cuma günü konferansta konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, gecikmelerin Rusya'nın lehine olduğunu söylemiş ve Batılı müttefiklerine Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırmaları için çağrıda bulunmuştu. - MÜNİH