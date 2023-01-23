Borrell: 'İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB terör listesine alınması için mahkeme kararı gerekir'

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi öncesinde açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB terör listesine alınması için mahkeme kararı gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Görüşme öncesinde basın açıklamasında bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantının gündemine ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ele alınacağını söyleyen Borrell, "Ukrayna'ya daha fazla fon sağlamak için Avrupa Barış Aracı'nın (EPF) yeni maddelerini görüşeceğiz. Ramstein'de yapılan toplantının ardından askeri desteğin seviyesi konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Ramstein'de pek çok taahhüt vardı. Çok sayıda ülke tarafından taahhüt verildi" dedi.

Almanya'nın Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderme konusundaki çekimserliğinden bahseden Borrell, Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya verilen destekte önemli rol oynadığını ancak kararın üye ülkelere ait olduğunu söylerken, "Kişisel görüşüme göre bu tür silahların Ukrayna ordusuna sağlanması gerektiğini birkaç kez söyledim. Umarım siyasi bir mutabakata varırız. Bugün resmi bir karar alınmayacak ama siyasi uzlaşmaya varılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Borrell ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da görüşmelere dahil olacağını bildirdi.

"Üye devlete ait mahkeme kararı gereklidir"

Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB terör listesine dahil edilmesi durumunda İran'ın Nükleer anlaşma JCPOA'dan çekileceğini açıklaması üzerine, "Bu konuyla ilgili birçok görüş var. Ama mahkeme olmadan karar verilemez. Önce bir üye devlete ait mahkeme kararı gereklidir. Seni sevmediğim için seni terörist olarak görüyorum diyemezsiniz" açıklamasında bulundu.

Filistin Başbakanı Brüksel'de

Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bir diğer önemli gündem maddesinin Filistin olduğunu ve bakanların öğle yemeğinde Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Borrell, "Filistin yönetimi ile ilişkilerimizi artırmayı ve sahadaki güncel durumu ele alacağız. Onların bu zor zamanında, çalışmalarımızı nasıl artırabileceğimizi görüşeceğiz" sözlerine yer verdi. - BRÜKSEL