Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde İYİ Parti adına söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, söz konusu kanun teklifinin aceleyle Meclis'e gönderildiğini, yeteri kadar üzerinde çalışılmadan Meclis Genel Kuruluna getirildiğini söyledi. Kanun teklifinin etki analizinin bile tam yapılmadığını öne süren Ataş, görüşülen kanun teklifinin özüne bakıldığında mali aflar getirdiğini belirtti.

Türkiye'de vergi adaletinin kalmadığını savunan Ataş, "Memura, esnafa, işçiye, emekliye, çiftçiye yüklenen vergi, zengine vergi istisnası, devasa şirketlere ise vergi cezasının silinmesi olarak yansımakta. Türkiye'de vergi düzeni vatandaştan alıp yandaşa verme üzerine kurulmuştur. Bu düzeni kuran iktidar seçim yaklaşınca da bir yapılandırma, bir af çıkarıp oy almayı hedeflemekte yani iktidar, vergiyi bir silah olarak vatandaşa doğrultup seçim dönemlerinde de oy karşılığında silahı kılıfına sokmakta. AK Parti iktidarında uzatmalar hariç tam 12 defa vergi affı çıkarılmıştır, iki yılda bir vergi affıyla kamu mali yönetimi iflas etmiştir." dedi.

"Evlatlarımızın yüzünü yine güldüreceğiz"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, yaraların sarıldığı bir süreçten geçildiğini vurguladı. Osmanağaoğlu, "Yıkılan şehirlerimizi bir ve beraberce yeniden ihya edeceğiz. Evlatlarımızın yüzünü yine güldüreceğiz." dedi.

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Osmanağaoğlu, tüm kadınların gününü kutladı.

Görüşülen kanun teklifinin, TBMM'nin yasama faaliyetlerinin yerinde, zamanında sorunu çözmeye yönelik nasıl kullanılacağının en berrak örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, "Kanun teklifiyle birlikte devlet ve millet kenetlenmesi tam manasıyla gerçekleşecek, zor günleri beraber aşabilmek için ihtiyacımız olan birlik ruhu pekişecektir. Bazı borçların yeniden yapılandırılması, böyle bir dönemde bunun gerçekleştiriliyor olması da ayrıca dikkate değer. Devletimizin, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasındaki kararlılığı, her ne şart altında olursa olsun vatandaşımızın beklentisini karşılayabilme ve ekonomik gücü bu kanun teklifinde tecessüm etmiştir." diye konuştu.

Osmanağaoğlu, teklifle birlikte tüm vergi cezalarının yapılandırılma kapsamına alındığını söyledi.

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma düzenlemelerinde bir takvim yılında iki taksiti ödeyememiş vatandaşlara bu taksitlerini son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödeme imkanı verildiğini anımsatan Osmanağaoğlu, "Bu sayı, böylelikle ilk defa üç taksite çıkarılmaktadır. MHP olarak, Cumhur İttifakı iradesiyle gündeme getirilen bu düzenlemeyi, vatandaşlarımızın lehine olan her düzenlemede olduğu gibi milletimize olan borcumuzun gereği desteklediğimizi de ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Orta ve alt gelir gruplarının konut almasını sağlayacak bir etki üretebilecek mi?"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise kanun teklifinde yer alan bir madde ile TOKİ'nin ihale imzaladığı müteahhitlerden damga vergisi alınmayacağını söyledi. Bunun orta ve az gelirli vatandaşların yararına olduğu yönünde gerekçelendirildiğini ifade eden Katırcıoğlu, "Gerçekten iddia edildiği gibi orta ve alt gelir gruplarının konut almasını sağlayacak bir etki üretebilecek mi? Ben doğrusunu isterseniz çok şüpheliyim." dedi.

Görüşülmekte olan kanun teklifi ile petrol ve elektrik sektöründe ithalattan alınan KDV'de indirim sağlanacağını kaydeden Katırcıoğlu, "Peki, bunun genel olarak kime ne yararı var? Bunu ölçebiliyor muyuz veya herhangi bir şekilde bize bu bilgi veriliyor mu? Doğrusunu isterseniz verilmiyor ve dolayısıyla da ben bunun da mesela, boşta kalan bir şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Vergiye uyumu bozdunuz"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da bir vergi affı düzenlemesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Şu ana kadar 12 yapılandırma teklifinin getirildiğini söyleyen Emecan, "Getirdiğiniz bu düzenleme, çok geniş kapsamlı bir düzenleme ve ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen seçmeni seçim öncesi biraz rahatlatmaya dönük hazırlanmış. Teklif, kapsamı ve özü itibarıyla mali af getiren bir kanun teklifi. Siz buna 'af' demeyi sevmiyorsunuz ama bunun adı 'mali af' arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"İktidarın sürekli" olarak "vergi affı" getirmek zorunda kaldığını belirten Emecan, "İktidarınız süresince vergilemede adaleti sağlayan, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alan ve vergiyi tabana yaymaya yönelik bir vergi sistemini getiremediniz. Bir yandan dolaylı vergiler yoluyla ekmek üzerinden dahi zorunlu olarak fakirin cebinden vergisini alırken diğer yandan sürekli getirdiğiniz vergi aflarıyla vergilerini düzenli olarak ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri üzerinde de haksızlığa uğrama duygusu yarattınız. Vergiye uyumu bozdunuz; mükelleflerin, vatandaşların adalet duygusunu yok ettiniz." diye konuştu.

Çıkarılan yapılandırma kanunları sonrası tahsilat sonuçlarının başarılı olamadığını ifade eden Emecan, 2020 yılı tahsilat oranının yüzde 21, 2021 yılındaki tahsilat oranının ise yüzde 16,72 olduğunu söyledi. Emecan, "Son yapılandırma kanunlarındaki performans dikkate alındığında da işte, bu düzenlemeden de aslında tahsilat beklentisinin düşük olduğu komisyon görüşmelerinde de anlaşıldı." dedi.

Daha sonra teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerinin görüşmelerine geçildi.