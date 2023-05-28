Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Bolulular ikinci kez sandık başında

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

- Bolulular ikinci kez sandık başında

BOLU - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da de oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara gitti. İkinci turda da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmak üzere nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde bulunan okullarda oy kullanma işlemini yaptı.

Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Politika

Türkiye Bolu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title