Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bolulular İkinci Kez Sandık Başında

Bolulular İkinci Kez Sandık Başında

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da de oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara gitti. İkinci turda da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmak üzere nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde bulunan okullarda oy kullanma işlemini yaptı.

Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Türkiye Bolu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title