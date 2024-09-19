Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bolu iline yeni vali atandı. Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

BOLU VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



BOLU VALİSİ ABDÜLAZİZ AYDIN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini sırası ile Ahmedi ve Savur'da tamamlayan Vali Aydın, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı.

2000 yılında avukatlık stajı yapmasına müteakiben 2003 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak bir yıl sonra Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çanakkale'de Valilik ve Teftiş Stajından sonra kaymakam olarak görev yaptı.

Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen'de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl'e Vali Yardımcısı olarak atandı.Yerel Kalkınmayı Teşvik amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Japon Hükümeti'nin teknik iş birliği kapsamında yürütülmekte olan "Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi"ne İçişleri Bakanlığınca aday gösterilmesi ve Japon Hükümetince katılması uygun görülmesi sonucunda Japonya'da eğitimler gördü.

1 Eylül 2018'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Daha sonra Ümraniye Kaymakamı olarak atanan Aydın son kararname ile Bolu'ya vali olarak atandı.

Doktor Betül Pekşen ile evli ve bir çocuk babası olan Vali Abdulaziz Aydın, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.