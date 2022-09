Bolu politika haberi... AK Parti'li Keşir, Bolu'da kadın partililerle buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2023 seçimlerine en hazırlıklı teşkilatın AK Parti teşkilatları olduğunu söyledi.

Bolu'da partisinin kadın kolları teşkilatıyla bir araya gelen Keşir, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti kurulduğundan beri kadınların siyasette etkin olması için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli yol arkadaşlarından birisinin kadınlar olduğunu vurgulayan Keşir, "O anlamda 20 yıllık yol hikayemizin en önemli yoldaşları da yine kadınlar. Bu anlamda hem yapılan düzenlemeler hem 20 yılın tüm kazanımlarında, Göynük'teki mahalle teşkilatımın bile emeği var. O anlamda kadın-erkek omuz omuza yol yürüyen bir siyasi hareketiz." dedi.

Keşir, 5,5 milyon üyesi, yaklaşık 600 bini bulan aktif kadın çalışanıyla AK Parti'nin aynı zamanda büyük kadın hareketi olduğunu belirterek, "2023 seçimlerine giderken kadın kolları teşkilatlarımızın enerjisi bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Her ilde teşkilatlarla bir araya gelerek talepleri, genel merkeze iletilecek konuları istişare ettiklerini aktaran Keşir, 2023'e giderken bütün istişare mekanizmalarını işletmek istediklerini kaydetti.

AK Parti'nin 2023 seçimleriyle ilgili çalışmalarına da değinen Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023'teki en önemli mottomuz, her sandıkta varız, her sandığın sahibiyiz, her sandığın sahibiyiz. Onun için sandık esaslı çalışma yöntemimiz var. Tüm illerde böyle, Bolu'da da böyle. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarının birlikte yürüttüğü bir çalışma. Biz özellikle kadınlar kısmında sandık sandık çalışmalarımızı, ilçe ilçe gözden geçireceğiz. Her daim teşkilatlar olarak seçimlere hazırız. 2023 seçimlerine de en hazırlıklı teşkilatın, AK Parti teşkilatları olduğunu açıkça söyleyebilirim. Bunların içinde kadınların yerinin ayrı olduğunu söylemem çok da yanlış olmaz."

Keşir, daha sonra partililerle toplantı gerçekleştirdi.