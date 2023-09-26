Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar Göreve Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının ardından Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan veteriner hekim Zekeriya Ar görevine başladı.

Eskişehir Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, geçtiğimiz günlerde Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanmıştı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Veteriner Hekim Zekeriya Ar görevine başladı. İlk iş gününde idari kadro ile kurum çalışmaları hakkında bilgilendirme alan Zekeriya Ar, sonrasında personel ile tanıştı. Bolu için hizmet edeceğini vurgulayan Ar, "Bundan sonra üreten Bolu'muzun tarımı, hayvancılığı için birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin arasında olmanın, Bolu için hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören sayın bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BOLU