Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat görevden alındı, yerine Zekeriya Ar atandı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat'ın yerine Zekeriya Ar atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı. Kararlar çerçevesinde, İl Müdürü İzzet Murat karar görevden alındı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya Ar atandı. Zekeriya Ar, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görev almaktaydı. - BOLU