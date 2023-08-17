Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Orman Yangınlarına Karşı Denetimleri Sıkılaştırdı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarını önlemek adına ormanlık alanlarda denetimleri sıkılaştırdı. Piknik yapan vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarırken, ormanlara girişin yasak olduğu noktalarda da uygulama yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarına karşı önlem almak adına ormanlık alanlarda denetimleri sıkılaştırdı.

Bolu'da son günlerde etkili olan sıcak hava sebebiyle, Göynük, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan ilçelerinde birçok noktada orman yangını çıktı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın ormanlık alanlarda yangınları önlemek adına denetimleri sıkılaştırdı. Ormanlarda denetimleri sıkılaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, piknik yapan vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarırken, ormanlara girişin yasak olduğu noktalarda da yoldan geçen araçlara yönelik uygulama yaptı. Günün belirli saatlerinde ormanlarda kontrol yapan ekiplerin, denetimlere devam edeceği öğrenildi. - BOLU