Bolu'da Yeni Restoran ve CHP Kurultayı Üzerine Açıklamalar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özcan, belediye tarafından kurulan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca işletilecek Nilüfer Park Restoran'da yaptığı basına toplantısında, 2017'de belediyeye bağışlanan tesisin kente gelen turistlere hizmet edeceğini belirtti.

Abant, Gölcük ve Yedigöller'e çok sayıda turist kafilesi geldiğini, Turizm ve Kültür İl Müdürü'nün verdiği bilgiye göre şehir merkezine günde ortalama 8 bin kişinin turist olarak geldiğini aktaran Özcan, Bolu dışından gelen insanlar mola verip yöresel tatlara bakabilsinler düşüncesiyle restoranı açtıklarını anlattı.

Özcan, yerel basında, "alkollü restoran olacağı" yönünde haberler çıktığını anımsatarak, "Burası alkollü bir mekan değil. Ruhsatında alkollü mekan yok. Özellikle yabancı turistler grup olarak geldiğinde, özel izinle ve sadece şarapla sınırlı kalmak üzere yılın belirli günlerinde böyle bir servis yapılabilecek." diye konuştu.

"Mutlak butlan kararı verileceğini düşünmüyorum"

Bir basın mensubunun, "CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması durumunda" değerlendirmesi sorulan Özcan, "Mutlak butlan kararı verileceğini düşünmüyorum. Hukukçu olarak düşünemiyorum bunu." dedi.

Özcan, mutlak butlan kararı verilmesi halinde nasıl hareket edeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi partiye gelirse, beni atıp atmaması hiç umurumda değil. Ben mahkeme kararıyla partinin başına gelen heyeti, cunta heyeti olarak kabul ederim. Bunu bir darbe olarak kabul ederim ve o cunta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiği sürece, mahkeme böyle karar verirse, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da 'Biz bu görevi kabul ediyoruz' derse, ben bu siyasi cunta parti başından gidinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi istifa etmek suretiyle askıya alacağım."