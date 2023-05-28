Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için Bolu'da sandıklar kurulmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri, yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan oy kullanacak.

Bolu'da sandıklar kurulmaya başlandı

BOLU - Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için Bolu'da sandıklar kurulmaya başlandı.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri, yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan oy kullanacak. Seçime saatler kala Bolu'daki okullarda hazırlıklar başladı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlilerine teslim edilmeye başlandı. Sınıflarda seçim düzeni oluşturulurken, kabinler ve şeffaf sandıklar yerlerine yerleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.