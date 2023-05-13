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Bolu'da sandıklar kuruldu

Politika Haberleri

Bolu'da sandıklar kuruldu Bolu'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklar kurulurken hazırlıklarda sona gelindi.

Bolu'da sandıklar kuruldu

BOLU - Bolu'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklar kurulurken hazırlıklarda sona gelindi.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek seçime saatler kala Bolu'da seçim sandıkları kurulmaya başlandı. Günler öncesinden ise sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliği ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunca, bilgilendirme yapılmıştı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturulurken sandıklar ve kabinler görüntülendi. Oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşların oy kullanacağı sandıkları rahat bulmaları için gerekli bilgilendirmelerin görevliler tarafından yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Politika

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