Bolu'da Şafak Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Bolu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Ayrıca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonu çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da şafak ve kıskaç operasyonu: 12 kişi tutuklandı

BOLU - Bolu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Ayrıca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonu çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şahısların adreslerine ulaşan polis ekipleri, şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, 29 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, 5 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 1 yıl hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskaç operasyonu: 2 tutuklama

Öte yanda, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonu çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.