Bolu'da Polis Ekipleri Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim Gerçekleştirdi
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Çakmaklar Çamlığı mesire alanı ve kent merkezine yakın ormanlık alanlara giden polis ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Cam kırıklarının yangın çıkarabileceğine dikkat çeken ekipler, piknik yapanlardan dikkatli olmalarını istedi. Bolu emniyeti, ormanlık alanlarda denetimlerine devam ediyor.
Bolu'da polis ekipleri orman yangınlarının önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi.
Çakmaklar Çamlığı mesire alanının yanı sıra kent merkezine yakın ormanlık alanlara giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ateş yakılmaması ve orman yangınlarına karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Cam kırıklarının büyüteç görevi görerek ormanlarda yangın çıkarabildiğine dikkati çeken ekipler, piknik yapanlardan dikkatli olmalarını istedi.
Bolu emniyetinin günün belirli zamanlarında ormanlık alanlarda denetimlerine devam ettiği bildirildi.