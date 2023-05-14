Bolu'da oy verme işlemleri başladı Bolu'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde toplamda 235 bin 987 seçmen, oy verme işlemleri için erken saatlerden itibaren sandıklara gitmeye başladı.

Bolu'da oy verme işlemleri başladı

BOLU - Bolu'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde toplamda 235 bin 987 seçmen, oy verme işlemleri için erken saatlerden itibaren sandıklara gitmeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başlarına toplandı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Bolu merkez ve ilçelerde toplamda 235 bin 987 seçmen 10 bin 10 sandıkta oy kullanacak.