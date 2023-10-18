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Bolu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Bolu'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri adı altında bir araya gelen grup, Kent Meydanı'nda buluşarak İsrail'in işgaline ve saldırılarına karşı direnen Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.