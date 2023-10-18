Bolu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto
Politika Haberleri
Bolu'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri adı altında bir araya gelen grup, Kent Meydanı'nda buluşarak İsrail'in işgaline ve saldırılarına karşı direnen Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.
Bolu'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
"Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri" adı altında bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Kent Meydanı'nda buluştu.
" İsrail'in işgaline ve saldırılarına karşı direnen Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart açan grup basın açıklaması yaptı.
Basın açıklaması esnasında sık sık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.