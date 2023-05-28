Bolu'da İkinci Tur Seçimlerinin İlk Sandıkları Açıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Bolu'da da saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılmaya başlandı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara gitti. İkinci turda da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmak üzere nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde bulunan okullarda oy kullanma işlemini yaptı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Saat 17.00'da sandık görevlilerince sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılmaya başlandı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da de oy verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara gitti. İkinci turda da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmak üzere nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde bulunan okullarda oy kullanma işlemini yaptı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Saat 17.00'da sandık görevlilerince sandıklar açılmaya başlandı. - BOLU