Bolu'da Huzurevi Sakinleri Sandıkta Oy Kullandı

Bolu'da huzurevi sakinleri oy kullanmak için sandık kuruldu. Trafik kazası geçiren bir seçmen de ambulansla götürüldüğü okulda sedye üzerinde oy kullandı.

BOLU'da huzurevine konulan sandıklarda vatandaşlar oyunu kullandı. Trafik kazasında ayağı kırılan bir seçmen de oyunu ambulansla götürüldüğü okulda sedye üzerinde kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bolu'da da oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için mahallelerindeki okullara gittiler. Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevinde kalan vatandaşlar için sandık kuruldu. Huzurevi sakinleri kaldıkları binaya kurulan sandıklara gelerek oylarını kullandı.