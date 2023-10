Bolu'da Filistin'e Destek Gösterisi

Bolu'da, Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

Kalıcı Konutlar Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşma yapan Bolu İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Mehmet Akyüz, İsrail'in yaptığı saldırılarda doğrudan sivil bir topluluğu hedef alması sebebiyle savaş suçu işlediğini vurguladı.

Saldırıların sistematik olmasının da bir diğer savaş suçu sebebi olduğuna ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiğine işaret eden Akyüz, " İsrail'in kurulduğu günden bu yana, özellikle 2005'in ardından Gazze'ye yönelik yürütmüş olduğu abluka politikaları, son olaylarda da yakından görüleceği üzere savaş hukukunun yok sayıldığı, insanlığa karşı işlenen suçlar olarak değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Akyüz, İsrail'in Gazze'de tam anlamıyla ve açık bir biçimde "sivil halkı" hedef aldığını ve uluslararası insancıl hukukun "silahlı bir çatışmada sivillerin en geniş ölçüde korunması ve bu korumaya yönelik önlemlerin alınması gerektiği" ilkesini hiç dikkate almadığını vurguladı.

Son olaylarda İsrail'in, kullandığı orantısız gücün etkisini daha da arttırarak, daha çok öldürmek istercesine sivilleri fosfor bombalarıyla bombalamaya devam ettiğini kaydeden Akyüz, "1000'e yakın Filistinli kardeşimiz İsrail'in bombalamaları neticesinde hayatını kaybetmiştir. İsrail'in tamamıyla 'sivil halkı' hedef alan bu orantısız kuvvet ve güç kullanımı, aynı zamanda Filistin halkını yok etmeye yönelik sistematik davranış zincirinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır." dedi.

Basın açıklamasının ardından polis ekiplerinin kontrolünde araç konvoyu başladı.

Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçları ile kentin işlek caddelerinde konvoy yaptı.

Konvoy, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Cami önünde sona erdi.

Grup üyeleri burada, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada yapılan duanın ardından grup üyeleri dağıldı.