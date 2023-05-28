Bolu'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Kent merkezinde yer alan Sakarya İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen sandık görevlileri, oy pusulalarının sayım ve kontrolünü gerçekleştirdi, daha sonra mühürleme işlemi yaptı. Sabah saat 08.00 itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının sayımına başlanacak. İl genelinde 1007 sandıkta 235 bin 915 seçmenin oy vermesi bekleniyor.