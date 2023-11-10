Bolu'da Atatürk'ü Anma Töreni

Dha YURT BÜLTENİ-2

1) BOLU'DA, 09.05'TE HAYAT DURDU

BOLU'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Albay Cavit Nartop, protokol üyeleri ve yüzlerce kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde de sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi. Sokaklarda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin susmasıyla hayat akışına döndü.