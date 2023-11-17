Bolu'da Aranan 44 Kişi Yakalandı

Bolu'da çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da olduğu 44 kişi yakalandı. Şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde haklarında değişik suçlardan yakalama emri bulunan 31 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Ayrıca polis ekipleri, haklarında 3 ay ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişiyi de yakalandı. Aranması bulunan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU