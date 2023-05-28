Bolu'da AK Parti Seçmenlerinden Kutlama

Bolu'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle AK Parti seçmenleri kutlama yaptı.

BOLU'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle AK Parti seçmenleri kutlama yaptı. Araçlarıyla kent merkezinde tur atan vatandaşlar AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterilerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması sebebiyle AK Parti seçmenleri kutlama için sokaklara çıktı. Araçlarıyla kent turu atan vatandaşlar Türk bayraklarının yanı sıra Erdoğan ve AK Parti flamaları taşıdı. Araçların camlarından sarkan vatandaşlar bayrak sallayıp meşaleler yaktı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla seçim galibiyetinin coşkusunu yaşadı. Kamyon kasasına binen onlarca kişinin konvoya katılması dikkat çekti. (DHA)