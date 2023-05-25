Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere 'Geldiğiniz gibi gidin hemen' yazılı pankart astırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak 'Geldiğiniz gibi gidin hemen' yazılı pankart astırdı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak 'Geldiğiniz gibi gidin hemen' yazılı pankart astırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki belediye binasına dev pankart astırdı. Demokrasi Meydanı'ndaki belediye binasının ön cephesine asılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, 'Vatanınızdan kaçıp ülkenize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen' ifadeleri yer aldı. (DHA)