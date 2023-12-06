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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti ile Seçimlerde İttifak Yapacaklarını Düşünüyor

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti ile seçimlerde uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve tabanda bir ittifak sağlanacağını düşündüklerini belirtti. Özcan, Suriyelilere yönelik aldığı sert kararları sürdüreceğini ifade etti.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum dedi.

Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinden ihraç edildikten sonra afla geri dönen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı. Görev süresi boyunca kentteki Suriyelilere yönelik aldığı sert kararlarla bilinen Özcan, tekrar seçilmesi halinde sığınmacılara yönelik tavırlarını sürdüreceğini söyledi.

'BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK BURADA'

Özcan, Yeni yaklaşımım eskisinden farklı olmayacak. Söz verdik. Seçimi kazandığımızda, 'Bu, çok büyük bir tehlikedir' dedik. Sonuç itibarıyla göreve geldiğimizde, Bolu'da 20 bine yakın sığınmacı vardı, Türkiye'de bu rakam 4, hatta 5 kat artmasına rağmen şu anda Bolu'da, bu sayı 4 binin altına düştü. Bizim uygulamalarımız sayesinde Afgan dalgasından hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak söylüyor. Bir tane Arapça tabela yok burada. Bir tane verilmiş iş yeri ruhsatı yok. Aynı kararlılıkla devam. Türkiye de böyle kararlı adımları atarsa, bunların başında da geri dönüş anlaşmasında tek taraflı çekilmesidir. Bu sığınmacılar Suriye'ye dönmek istemiyorlarsa, bırakın gitmek istedikleri yere gitsin. Türkiye'ye örnek olması için bazı girişimlerde bulunduk, bununla ilgili çok üzerimize geldiler. Netice itibarıyla dışarıdan gelenlere sorarsanız; o kadar mutlu oluyorlar ki. Bolu'ya bu nedenle ciddi sayıda turist gelmeye başladı, Türkiye içinde turlar gelmeye başladı dedi.

'BİRÇOK NOKTAYA AYNI NOKTADAN BAKIYORUZ'

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. İYİ Partili bir arkadaşımız hala başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Siyaseten de birçok mevzuya aynı noktadan bakıyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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