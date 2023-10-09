Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı duvardan indirilerek, çöpe atıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı duvardan indirilerek, çöpe atıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti. Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan'ın CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı da duvardan indirildi. Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika