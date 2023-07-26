Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı ihraç kararına yargı yoluna başvuracak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. Kübra Özcan, YDK'nin 'kesin çıkarma cezası' kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.