Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' Yürüyüşüne Devam Ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara il sınırından başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5. gününde devam ediyor. Özcan, CHP Genel Merkezi'nden kendilerine sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını belirterek, Atatürk'ün evine gittiğini ve binlerce CHP'linin de orada olacağını söyledi. Ayrıca, CHP'li vekillerin de yürüyüşe destek vereceğini beklediğini ifade etti.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından devam etti. Özcan, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi. Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, Ankara il sınırından yaklaşık 9 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, "Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçların da korna ve el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara'ya ulaşacağız" dedi.