Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan seçmenlere çağrı: 'Sığınmacılar kalsın' diyenlere oy verin

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Anneler babalar iyi dinleyin, bu sözümü hatırlayın. Yarın 'benim oğlumun boğazına bıçak dayamışlar. Cebindeki parasını zorla gasp etmişler' derseniz benim söylediklerimi hatırlayın. Yarın öbür gün 'benim kızım tecavüze uğradı, tacize uğradı' derseniz bugünden uyarmadı demeyin. O yüzden bu seçim Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim beka seçimi. Oyumuzu kullanırken, önce şunu düşüneceğiz. 'Sığınmacılar gitsin' diyenlere mi oy vereceğiz yoksa 'sığınmacılar kalsın' diyenlere mi? Eğer, biz bunları bu sefer gönderemezsek ve 'göndermeyiz' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirsek artık bunları gönderme konusu bir daha Türkiye'nin gündemine gelmez. Sonrasında herkes 'tüh' der. Ben,'tüh' dememek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi seçmenlere çağrıda bulundu.

"İNTERNETTE TÜRK KIZLARI YAZARAK ARAMA YAPIYORLAR"

Türkiye'de gerçek beka sorununun sığınmacılar olduğunu söyleyen Özcan şöyle konuştu:

" Türkiye'nin gerçek beka sorunu başından beri söylüyorum, sığınmacılar, sığınmacılar, sığınmacılar. Kontrolsüz sığınmacılar. Akın akın zebella gibi adamlar Hindistan'dan, Pakistan'dan ve diğer ülkelerden akın akın gelmeye devam ediyorlar. Her gün ülkedeki bir sığınmacı olayına haberlerde rastlıyoruz. İyiye gitmiyoruz. Sığınmacı konusunu Türkiye ilk benden duydu. Aylarca bana 'faşist' dediler. Sığınmacılar 11 yıldır kanımızı emdiler. Sayı da gittikçe artıyor. Artık ülkemizdeki sığınmacıların yarısı bile Suriyeli değil. Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar, Iraklılar burada. Her gün bir genç kızımız tacize uğruyor. Afganistan'da, Pakistan'da internetin arama motoruna 'Türk kızları' yazarak arama yapıyorlar. Yarın öbür gün Türk kızlarımızın bunlar tarafından daha çok tacize uğrayacağını görmüyor mu bu millet? 'Göndermeyeceğim' diyen Sayın Cumhurbaşkanı bunları görmüyor mu?

"BEN 'TÜH' DEMEMEK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİM"

Sayın Ümit Özdağ'ın da dediği gibi adeta bir göçmenistan haline geliyoruz. Anneler babalar iyi dinleyin, bu sözümü hatırlayın. Yarın 'benim oğlumun boğazına bıçak dayamışlar. Cebindeki parasını zorla gasp etmişler' derseniz benim söylediklerimi hatırlayın. Yarın öbür gün 'benim kızım tecavüze uğradı, tacize uğradı' derseniz bugünden uyarmadı demeyin. O yüzden bu seçim Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim beka seçimi. Oyumuzu kullanırken, önce şunu düşüneceğiz. 'Sığınmacılar gitsin' diyenlere mi oy vereceğiz yoksa 'sığınmacılar kalsın' diyenlere mi? Eğer, biz bunları bu sefer gönderemezsek ve 'göndermeyiz' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirsek artık bunları gönderme konusu bir daha Türkiye'nin gündemine gelmez. Sonrasında herkes 'tüh' der. Ben, 'tüh' dememek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Erdoğan seçilirse de bu konuda kararlılığımı sürdüreceğim. Ama istiyorum ki 'göndereceğiz' diyenler kazansın, bizim de işimiz kolaylaşsın. Artık bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz, suyumuz kalmadı."