Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heykelini Dikeceğini Yineledi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini açıklamıştı. Belediye Meclis Toplantısı'nda AK Partili ve MHP'li üyeler Başkan Özcan'dan Erdoğan'ın heykel sözünü tutması için önerge sundu. Başkan Özcan, Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Dörtdivan'da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 114 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, ' Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim' paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk toplantısında, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılması için meclise önerge sundular. Önergede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız? ifadeleri yer aldı.

'BEN DEDİMKİ 'BOLU'DA HEYKELİNİ DİKECEĞİM', SÖZ VERDİYSEK DÖNMEYİZ'

'AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergenin ardından konuşan Başkan Özcan, 'Bunu niye komisyona havale edeceğiz Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim, çimento getirip koymuşlar. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyetiydik ya, bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış Dörtdivan'da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi ile bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin en görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim' dedi.

'VERMİŞ OLDUĞUNUZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİZİ BEKLİYORUZ'

Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından mecliste söz alan MHP Meclis üyesi Necdet Çakır ise Başkan Özcan'dan verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi 'Sayın Başkan bozkurt heykelini de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına dikebilirsiniz. Sayın Başkan MHP İl Başkanımız İlhan Durak Bey'in selamları var. Ben elçiyim bana zeval olmaz. Belediye başkanımızın sözü yere düşmesin. Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorlukları içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Durak kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz.' (DHA)