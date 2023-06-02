Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heykelini Dikeceğini Yineledi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini açıklamıştı. Belediye Meclis Toplantısı'nda AK Partili ve MHP'li üyeler Başkan Özcan'dan Erdoğan'ın heykel sözünü tutması için önerge sundu. Başkan Özcan, "Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Dörtdivan'da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi.

?Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 114 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk toplantısında, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılması için meclise önerge sundular. Önergede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız" ifadeleri yer aldı.

"Sayın Başkan bozkurt heykelini de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına dikebilirsiniz. Sayın Başkan MHP İl Başkanımız İlhan Durak Bey'in selamları var. Ben elçiyim bana zeval olmaz. Belediye başkanımızın sözü yere düşmesin. Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorlukları içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Durak kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz."