Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Parti Meclisi'nden alınan kararla CHP'ye geri dönmesine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına bir değerlendirmede bulundu. Özcan, yuvasına döndüğünü belirterek, "Ben gözlerimi neredeyse bu partide açtım. 22 yaşından bu yana CHP'nin her kademesinde görev yaptım. Tabi bu kararla birlikte sayın genel başkanımız ve yeni ekibinin değişim konusunda da ne kadar kararlı olduğunu toplum da görmüş oldu. Bu anlamda sayın genel başkanımıza, bu kararı veren Parti Meclisi üyelerimize ve yine işi bu noktaya getiren Sayın Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu dönemde daha da başarılı olacağız. İnşallah siyasi sebeplerle partinin dışında kalmış olan arkadaşlarımızın dönüşü de gerçekleşir. Daha büyük bir aile olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

'DELEGELERİMİZ DE BENİM GİBİ DÜŞÜNDÜ'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, adaylık başvurusunu yarın ya da evraklarını hazır ettiği en kısa zamanda gerçekleştireceğini kaydetti. Bir basın mensubunun sorduğu, 'Partiye dönük çok sert eleştirileriniz olmuştu. Ankara'ya kadar yürümüştünüz, bir eylem yapmıştınız. O eleştirilerinizin gerekçeleri değişim ile birlikte ortadan kalktı mı?' sorusuna Özcan, "Ben önce değişim genel başkandan başlaması gerektiğini söylüyordum. Kurultay delegelerimiz de benim gibi düşündüler. Sonuç itibariyle de bir genel başkan değişimi ile gençleşmiş bir PM ve MYK değişimi ile de devam ediyor. Benim geriye dönüşüm de bu kapsamda bana göre değerlendirilmeli. Geçmişte söylediklerim, eleştirilerim eski yönetim ile ilgiliydi. Bunlar tabi kişisel sebeplerden kaynaklanan eleştiriler değildi. Artık ben geriye doğru bakmıyorum ileriye doğru bakmaktan yanayım. O yüzden geçmişte söylediklerim ve yaptıklarım ile ilgili bugün bir değerlendirme yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile görüşebileceklerini söyleyen Özcan, "Benim zaten itirazlarım ilkeseldi kendi açımdan. Dolayısı ile Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel bir husumetim hiçbir zaman olmadı ama ilkesel değerler üzerinden ve siyasal söylemler üzerinde çelişkilerimiz oldu. Onun dışında şurada görsem herhangi saygıda, sevgide bir kusurda bulunmam" dedi. (DHA)