Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara'ya yaklaşıyor

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 8'inci gününde Ankara'ya yaklaştı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum' diyordu. Ama sayın Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'Çık karşıma Bay Kemal' diyen Sayın Erdoğan'dır" dedi.

Kahramankazan ilçesini geçtikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "Ankara'nın girişindeyiz artık. Sona doğru gelmek üzereyiz. Yarınki yürüyüşten sonra genel merkeze 5 kilometre kala ana kampımızı kuracağız. 12 Temmuz Çarşamba Günü saat 15.00'de de genel merkezin önünde açıklama yapacağız. Ben değişimden yana olan tüm Ankaralıları, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten yana olan Ankaralıları, başarısızlığı hazmedememiş olanları genel merkezin önüne davet ediyorum. Sayın genel başkan hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Dün gitmiş bir yerde, 'Hatalarımızdan ders çıkardık, önümüze bakacağız' diyor. Yani devam edeceğiz demeye getiriyor. Şimdi insanların yaşıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama sayın genel başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum; sen 75 yaşında Tayyip Erdoğan'ı yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz? Artık bırakmanın zamanı geldi. İnsanlar Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor ve samimi bulmuyor. Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalacak. Buradan uyarıyorum" dedi.