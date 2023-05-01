Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adile Naşit Heykelindeki Çay Tepsisinin Çalındığını İddia Etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adile Naşit heykelindeki çay tepsisinin çalındığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ancak çalındığı iddia edilen tepsinin aslında belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğü ortaya çıktı. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise kendilerini suçlayan Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından belediye tarafından yaptırılan merhum sanatçı ' Adile Naşit'in heykelindeki çay tepsisinin çalındığını açıklayarak, Ak Parti'den şüphelendiğini söyledi. Özcan'ın çalındığını iddia ettiği heykeldeki tepsinin belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğünün ortaya çıkmasının ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, kendilerini suçlayan Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi'ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan ' Adile Naşit' heykeli de konuldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından ' Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı. Özcan paylaşımında, "Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim." ifadelerini kullandı.