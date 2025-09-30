Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada, hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesine tepki göstererek, "Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar, bazı kesimlerin tepkisine neden olurken, hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında, mahkeme Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Duruşma, 10 Ekim'e ertelendi.

Bolu Belediye Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özcan, "Savcı 'Gerek yok' dediği halde hiçbir gerekçe göstermeden bana yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Kaçma şüphem mi var? Delilleri karartma şüphem mi var? Niye bana sen yurt dışına çıkış yasağı koyuyorsun? Böyle bir adli kontrol koyuyorsun. Bir hakim bunu niye yapar? İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz bizleri görevden uzaklaştırmak için bahane arıyor. İçişleri Bakanlığı'na bahane vermek için ben bu kararı verdiğini düşünüyorum. Yoksa dosyaya yeni giren bir delil yok, belge yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Duruşmaya kalmış bir hafta, olayın üzerinden, soruşturmanın üzerinden geçmiş 10 ay. Soruşturma aşamasında böyle bir adli kontrol talebi olmamış. Mahkeme ilk incelemesinde böyle bir adli kontrol vermemiş. Hiçbir şey yok ortada, durup dururken bana bu adli kontrolü vermiş ki savcının talebine aykırı olarak. Savcı 'Gerek yok' diyor, adam kaçacak değil. Sabit ikametgah sahibi, belediye başkanı, işi gücü var bu adamın, diyor. Savcıdan biraz olumlu bir karar gelsin muhtemelen beni tutuklayacakmış. Bunu açık olarak söylüyorum. ve bunun amacının da beni görevden uzaklaştırmak amacıyla yapıldığını ben tahmin ediyorum, düşünüyorum" diye konuştu.

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

Sığınmacılarla ilgili söylediklerinin gizli kapaklı şeyler olmadığını belirten Özcan, şu ifadelerin kullandı:

"Ben 2019 seçimlerine girerken bangır bangır bağırdım. 'Göreve gelirsem sığınmacılara yapılan yardımı kaldıracağım, ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım edeceğim', dedim. 'Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım', dedim. Ben bunları yaptım, bugün olsa yine yaparım. Pişman değilim. Bolu güvenlik sıkıntısı olan bir şehir olmaktan çıktı. ve bunu gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bolu'da hiçbir esnaf acaba benden haraç ister mi, bu sığınmacılar palazlanır korkusuna kapılmıyor. Bugün Bolu'da haraç istenen tek bir esnaf yok. Böyle yurt dışı çıkış yasağıyla, adli kontrollerle beni susturamazsınız. Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir. İster beni tutuklayın ister belediye meydanında asın yine benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN