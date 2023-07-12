Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin bugünkü yönetimini eleştirdi

- Bolu Belediye Başkanı Özcan: "Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalışmaktadır"

ANKARA - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yönetiminin adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalıştığını kaydetti.

Bolu'dan Ankara'ya 3 Temmuz'da 'Adalet ve Değişim' sloganı ile yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün Ankara'ya ulaşarak, saat 12.00'de Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan Anıtkabir'e giriş yapan Özcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşu yaptıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. CHP yönetiminin emperyalist güçlerin askeri gibi çalışmakta olduğunu söyleyen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Öncelikle kazanılması mümkün değil denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyalist güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz CHP vasıtası ile üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun büyük Atam."

Anıtkabir'den ayrılan Özcan, CHP Genel Merkezi'ne 5 kilometre mesafede olan kampına geri döndü. Saat 15.00'de buradan hareket edecek olan Özcan'ın 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olması bekleniyor.