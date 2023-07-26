Bolu Belediye Başkanı Özcan CHP'den ihraç edildi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.
CHP'de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirilen YDK toplantısında parti tüzüğünün 68. maddesi 1'inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca partiden ihraç edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika