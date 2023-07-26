Bolivya, İran'dan dron teknolojisi satın almayı düşünüyor

Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo, sınırlarını korumak ve kaçakçılıkla mücadele etmek için İran'dan dron teknolojisi satın alımıyla ilgilendiklerini açıkladı. Novillo, anlaşmaya dair endişelerin abartıldığını ve Arjantin'de yaklaşan seçim için 'politik bir şov' olarak kullanıldığını söyledi.

LA İran'la yapılan savunma anlaşmasına dair tepkilerin ardından Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo, sınırlarını korumak ve kaçakçılıkla mücadele etmek için bu ülkeden dron teknolojisi satın alımıyla ilgilendiklerini açıkladı.

Novillo, 16 Temmuz'daki Tahran ziyaretinde İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile imzaladığı savunma anlaşmasının Bolivya muhalefet üyeleri ve Arjantin'in tepkisine yol açmasının ardından basına konuştu.

Sınırlarını korumak ve kaçakçılıkla mücadele etmek için İran'dan dron teknolojisi satın alımıyla ilgilendiklerini vurgulayan Novillo, anlaşmaya dair endişelerin abartıldığını ve Arjantin'de yaklaşan seçim için "politik bir şov" olarak kullanıldığını söyledi.

Novillo, söz konusu iddiaları reddederek Tahran ziyaretinin bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Tahran'la imzalanan anlaşmanın, İran ile "ortak ilgi alanları" üzerine olduğunu kaydeden Novillo, Bolivya'nın İran dron teknolojisi ile ilgilendiğini ve söz konusu teknolojinin, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve sınır güvenliği gibi konularda yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Novillo, endişelerin yersiz olduğuna işaret ederek "bunların İsrail kökenli olduğunu düşündüğü Arjantinli bir milletvekilinden gelen abartı değerlendirmeler" olduğunu kaydetti.

Söz konusu anlaşma, kamuoyuna açıklanmazken iki ülke tehditlere karşı savunma ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Bolivyalı Bakan Novillo, İran ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, güvenlik, bilim ve savunma alanlarında da işbirliğine hazır olduklarını da vurgulamıştı.