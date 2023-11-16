Boğaziçi Zirvesi'nde İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeler tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde Katar Ticaret ve Endüstri Bakanı, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeleri ele aldı ve bölgenin güvenliği ve istikrarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, diğer ülkeler arasında ticaret hacmini artırmak ve yatırımları yükseltmek gerektiğini belirtti.

Katar Ticaret ve Endüstri Bakanı Sheik Mohammed bin Hamad Bin Qassim Al Abdullah Al Thani, "Gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi zorluklar nedeniyle ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırmalı ve yatırımların düzeyini yükseltmeliyiz. Kardeş Filistin halkının bugün büyük bir zulme maruz kalması bölgenin de güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor. Gerçek bir barışın gerçekleşmesini ve Filistin halkının haklarının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İstanbul'da 'gelecek yüzyılı karşılamak' temasıyla düzenlenen ve 53 ülkeden katılımın olduğu Boğaziçi Zirvesi'nde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmeler öne çıktı. Zirvede konuşan Thani, "Gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi zorluklar nedeniyle ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırmalı ve yatırımların düzeyini yükseltmeliyiz. Katar'ın 2030 vizyonuyla başlattığı çalışmaların merkezinde bilim ve teknoloji yer alıyor. Ar-Ge ve yapay zeka alanlarında yaptığımız yatırımlarla dijital dönüşüme imza atıyoruz. Uyguladığımız programlarla sürdürülebilir kalkınmanın artırılmasını hedefliyoruz. Kardeş Filistin halkının bugün büyük bir zulme maruz kalması bölgenin de güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor. Gerçek bir barışın gerçekleşmesini ve Filistin halkının haklarının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Karar alma ve politika geliştirme anlamında zirvenin önemine değinen Darfur Sultanı Al-Sultan Ahmed Dinar da, Türkiye'nin her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve tüm dünyaya ilham verdiğini belirtti. Sömürgeciliğin Afrika'nın kaynaklarını ve gelişmesini sekteye uğrattığını söyleyen Dinar, "Sömürgeciliğin etkileri bölgede hala sürerken, altyapıdan eğitime kadar birçok konuda kırılgan bir yapıda olmamıza neden oluyor. Altyapı ve teknolojideki eksiklikler bu durumu daha da kötüleştiriyor. Eğitim fırsatlarının eksikliği de kalkınma ve dünyayla entegre olma konusunda önümüzdeki engellerin başında geliyor. Afrika'nın kalkınma söz konusu olduğunda zengin kaynaklara sahip olduğunu söyleyebilirim. Zorlukların aynı zamanda fırsat anlamına geldiğini biliyoruz. Afrika'ya yapılacak yatırımlarla kıtanın oldukça büyük bir sıçrama yapabileceğini biliyoruz. Bizlere yeni bağlantılar kurma ve istişare imkanı veren bu zirvede, iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr ise konuşmasında, "Çok taraflı iş birliklerinin olduğu bir dünya barışın temeli ve bu da kalkınmanın en önemli unsuru. Suudi Arabistan olarak küresel ekonomide iş birliğiyle ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye önem veriyoruz. Hem Suudi Arabistan hem Türkiye, bölgenin en önemli iki ekonomisi olarak 2030 vizyonu çerçevesinde güçlerini birleştiriyor. İki ülkenin de kalkınmasına fayda sağlayacak şekilde devam eden iş birliğimizin giderek güçlenmesini umuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualna Gazze'de yaşananları insani bir kriz olarak tanımlarken, zorunlu göçe karşı olduklarını söyledi.

"Geleceğe dair uzun vadeli hedefler belirlemeliyiz. Adaletten yoksun eşitlikten uzak bir çizgide dünyamız daha kötü bir geleceğe sürükleniyor" diyen Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, "Yarını beklemeden bugün harekete geçmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka başta olmak üzere oyun değiştirici gelişmelerin tüm insanlığın faydasına olması için iş birliğini önceleyen bir formül bulmalıyız. Gelecek yüzyılın sorunlarını çözmek için farklı kültürlerden çeşitlilik sağlayarak bir analiz yapmamız gerekiyor. Dünya daha önce görülmemiş ölçüde ekonomik bir entegrasyon döneminde. Diğer taraftan siyasi kutuplaşmalar da gitgide artıyor. Dünya vatandaşı olarak hepimizin adalet ve eşitliği hedeflemesi ve daha iyi bir geleceğe odaklanmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL