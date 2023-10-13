Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Çağrısı Yaptı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, cuma namazı sonrası Filistin'e destek çağrısı yaptı. Üniversiteli gençler, Güney Kampüsü karşısındaki Nafi Baba Camisi'nin avlusunda 'Filistin direnişinin yanındayız' pankartı açarak Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, cuma namazı sonrası Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Üniversiteli gençler, Güney Kampüsü karşısındaki Nafi Baba Camisi'nin avlusunda "Filistin direnişinin yanındayız" pankartı açarak Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Şamil Kurt, konuşmasına Filistin halkı için dua ederek başladı.

İsrail'in İslam topraklarını işgal ettiğini belirten Kurt, Mescid-i Aksa'nın her gün İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından taciz edildiğini belirtti.

Kurt, Müslümanların Filistin davasına gerekli önceliği vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir." diye konuştu.