Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Bodrum Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Çocuk meclisindeki farklı yaş gruplarından öğrenciler, Bodrum Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci ile bir araya gelerek çeşitli konularda taleplerini iletti.

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çocuk meclisindeki farklı yaş gruplarından öğrenciler, Bodrum Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci ile bir araya gelerek çeşitli konularda taleplerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkanvekili Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ve Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı.

Yalıkavak Suzan Abdulhakim Bilgili Ortaokulu öğrencileri Evren Demir, Çınar Yıldızgör, Asya Kaş, Mirjiyan Demir, Yusuf Efe Adalı ve Mert Yıldızgör, çeşitli konularda Bodrum ile ilgili düşüncelerini ve taleplerini Başkanvekili Tamer Mandalinci'ye iletti.

Başkanvekili Tamer Mandalinci, çocukların kent yönetimine katılımının, görüş ve taleplerinin yerel yönetimler için çok önemli olduğunu ifade ederken; öğrencilerin parklar, çevre temizliği, yol yapım çalışmaları, sokak hayvanları ve benzeri konulardaki fikirlerini dinledi.

Başkanvekili Mandalinci, Mart 2023'te Çocuk Meclisini kurduklarını belirterek, "Sizlerin kente daha aktif bir şekilde katılımcılığının artması, sizin de kent siyasetinde ve kent yaşamında olaylara hep doğru açıyla bakmak, durum tespiti değerlendirmesi yapıp belediyeden de siz çocuklar için gerekli imkan sağlanması yönünde taleplerinizi dinlemek için bu meclis kuruldu. Bu mecliste siz aranızda görüştüğünüz sorunları kendi akranlarınızla arkadaşlarınızla belirlediğiniz sorunları bizlere, başkanlık makamına ileteceksiniz, biz de bunların çözümü yönünde sizler için gereken bütün adımları atacağız" dedi.

Çocukların toplumsal bilinci artırmalarına vurgu yapan Mandalinci, "Parklar, bahçeler ve sosyal alanları sizler için hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ancak sizler de arkadaşlarınıza çevre konusunda gerekli hassasiyeti aşılayacaksınız. Hep beraber temiz toplum, temiz çevre bilinciyle yaşayacağız" diye konuştu.

Mandalinci, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, dünyada barışın bir an önce sağlanması ve çocukların barış içinde yaşaması temennisinde bulundu.

Toplantının ardından öğrencilere, belediye tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi.