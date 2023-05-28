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Bodrum'da seçim sonucu kutlandı

Bodrum'da seçim sonucu kutlandı

Politika Haberleri

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi bugün yapıldı. Saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'daki Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları, Ak Parti ve MHP bayrakları ile araçlara binip konvoy yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Partililer, Bodrum Belediye Meydanı'nda durup meşaleler yaktı. Araçları ile caddelerden geçen konvoya, bazı vatandaşlar da destek verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bodrum Muğla Politika Haberler

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